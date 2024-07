Predlog zanj so namreč vložili tik pred odločanjem o predlogu zakona, kar pomeni, »da opozicije pri tem ni zanimala volja ljudi«. Urška Klakočar Zupančič (Svoboda), ki je vložila predlog novele, je opozorila, da smo svetovni rekorder po številu odrejenih parlamentarnih preiskav in da to nenadzorovano širjenje ni ostalo brez posledic. V opoziciji predlog podpirajo. Če predlog NSi ne bo dobil podpore, ne izključujejo možnosti za naknadni zakonodajni referendum.

Na posvetovalnem referendumu bi volilce po predlogu NSi vprašali: Ali ste za to, da državni zbor sprejme predlog novele zakona o parlamentarni preiskavi, ki omogoča vlaganje zahtev za oceno ustavnosti in zakonitosti parlamentarnih preiskav na ustavno sodišče ter s tem v obdobju do odločitve onemogoča izvajanje parlamentarne preiskave v zadevah javnega pomena?