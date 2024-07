Vsi trije načrtovani posegi politike v kmetijsko zbornico so se izjalovili

Konec leta poteče sedemletna koncesijska pogodba, s katero je ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije dodelilo izvajanje javne službe kmetijskega svetovanja. Ministrstvo, ki je nameravalo lani ustanoviti javni zavod in nanj prenesti svetovalno službo, za to potrebnih zakonskih sprememb ni pripravilo, koncesijske pogodbe zbornici pa tudi še ni podaljšalo.