Obramba nad porotnika in predsednico celjskega sodišča

Janez Janša, Klemen Gantar in Branko Kastelic, ki jim obtožnica očita zlorabo položaja in pomoč pri prodaji nekdanje parcele prvaka SDS v Trenti, so spet sedli na zatožno klop. Obtožnice pa na sodišču tudi včeraj niso brali, saj je obramba zahtevala izločitev dveh porotnikov in predsednice celjskega sodišča.