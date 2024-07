***

so v kremlju možne spremembe?

57 % vprašanih Evropejcev meni, da v naslednjih dveh letih v Rusiji verjetno ne bo prišlo do večjih političnih sprememb, le 32 odstotkov pa jih meni, da bi se to lahko zgodilo. Medtem ko so Ukrajinci optimisti glede prihodnosti, so realisti glede možnosti kolapsa Putinovega režima.