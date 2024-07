Letošnji wimbledonski turnir je izjemno nepredvidljiv predvsem v ženski teniški konkurenci. Najprej je od velike trojice Iga Šwiatek, Jelena Ribakina in Arina Sabalenka slednja zaradi poškodbe odpovedala nastop že pred začetkom turnirja. Prva igralka sveta Iga Šwiatek je še enkrat potrdila, da (še) ni zrela za uspeh na travi, saj jo je v tretjem krogu premagala Kazahstanka Julia Putinceva. Poljakinja ostaja pri skromni wimbledonski statistiki, saj je njena najboljša uvrstitev v Londonu igranje v 4. krogu. V igri ostaja le predlanska zmagovalka Wimbledona Jelena Ribakina, ki na turnirju presenečenj ostaja prva favoritinja.

Senzacionalno je, da bo finalistka v spodnjem delu žreba eno od četverice, v kateri so bile pred včerajšnjima dvobojema četrtfinala Lulu Sun, Donna Vekić, Jasmine Paolini in Emma Navarro. Prva je kvalifikantka, kar pomeni, da je na letošnjem Wimbledonu premagala že sedem tekmic. V drugem krogu kvalifikacij je proti Čehinji Gabrieli Knudson v dvanajsti igri odločilnega niza rešila celo zaključno žogico, v treh nizih pa je bila boljša od štirih igralk. Največje presenečenje je Novozelandka (123. na svetovni lestvici) pripravila v osmini finala, ko je izločila domačinko Emmo Raducanu. Britanka se je namreč prvič, odkar je pred tremi leti osvojila OP ZDA na turnirju največje četverice uvrstila v osmino finala in kazalo je, da bo imela vsaj na papirju lahko delo pri preboju v četrtfinale. Toda Lulu Sun je pokazala svoj bojeviti in neustrašni obraz ter napredovala med najboljšo osmerico z zmago s 6:2, 5:7, 6:2.

Donna Vekić (37. na svetu) se je pri 28 letih na svojem tretjem turnirju največje četverice uvrstila v četrtfinale. Podvig ji zaenkrat ni uspel le v Parizu. Hrvatica je bila v preteklosti znana kot partnerica Švicarja Stana Wawrinke, v zadnjih letih pa predvsem na največjih turnirjih dokazuje, da jo zanimajo sklepni dvoboji turnirjev. To je dokazala včeraj, ko je izločila Novozelandko, ki je, preden je vzela mamin priimek, tekmovala za Hrvaško, od koder prihaja njen oče.

Triindvajsetletna Emma Navarro v zadnjih dneh ne privlači medijev zgolj zaradi svojih iger. Razlog je tudi v tem, da je njen oče Ben Navarro milijarder, tako da njegovi hči, kot pišejo otoški mediji, razpolaga s premoženjem, ki je višje, kot so vredni skupaj Roger Federer, Novak Đoković in Rafael Nadal. Čeprav je letošnji nagradni sklad v Londonu rekorden (zmagovalca med posamezniki bosta prejela več kot tri milijone evrov), zaslužek ne bo vplival na prihodnost Emme Navarro. Očitno je oče na njeni športni poti naredil veliko pravih korakov, medtem ko mu v poslovni karieri kot lastniku investicijskega sklada Sherman, očitajo marsikaj. Ben Navarro ima med drugim v lasti tudi banko Credit One.

Čeprav je Jasmine Paolini letos dobila svoj prvi turnir serije masters, je njena uvrstitev v četrtfinale kljub temu vsaj malce presenetljiva, saj naj bi bila glede na slog igre travnata podlaga njena najslabša. Njeno presenečenje se nadaljuje, saj se je s prepričjivo zmago nad Američanko Navarro uvrstila še v polfinale.