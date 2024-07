Minula sezona bo varovancem trenerja Aleša Arnola, ki bodo v letošnji svoje prvenstvene tekme igrali v Stožicah, saj bo šel šišenski stadion, kjer je svojo nogometno pot začel Srečko Katanec, v temeljito prenovo, zagotovo za vedno ostala v spominu. V svoji peti prvoligaški sezoni so osvojili četrto mesto, kar je bila do zdaj njihova najboljša uvrstitev, po spletu okoliščin pa so si s tem priigrali tudi nastop v kvalifikacijah konferenčne lige.

»V nogometu ni časa za obujanje spominov, kajti zelo hitro prihajajo novi izzivi. Ali smo v lanski sezoni postavili temelje za korak naprej, bodo pokazale prihodnje sezone, se pa zavedamo, da imajo podobni klubi, kot je naš, v svoji prvi evropski sezoni določene težave v domačem prvenstvu,« je pred evropskim ognjenim krstom za Bravo dejal njegov trener Aleš Arnol, ki je ekipo prevzel lani marca, ko je Dejan Grabić odšel v Muro.

Šiškarji so priprave na novo sezono začeli pred natanko mesecem dni, večina igralcev iz lanske sezone pa je ostala v klubu. Odšla je sedmerica, kot zadnji lani najboljši asistent prve slovenske lige, Matija Kavčič, ki je odšel v Celje, pred njim pa so se od rumenega dresa poslovili Luka Kerin, Rok Maher, Jakov Gurlica, Gal Puconja, Tihomir Maksimović in Jan Gorenc, ki je bil eden od nosilcev obrambe Brava. Med novinci velja omeniti 23-letnega Gašperja Jovana, zdaj že nekdanjega igralca Aluminija, ki naj bi bil zamenjava za Kavčiča, pred tednom dni pa je prišel še 31-letni portugalski branilec Miguel Rodrigues.

»Ker jedro ekipe bolj ali manj ostaja, nam bo s te strani nekoliko lažje, saj so igralci določene zadeve v naši igri, ki smo jih uvedli lani, že avtomatizirali, tako da lahko zdaj uvajamo še kakšne novosti. Na voljo imamo petnajst igralcev, ki so po stažu člani, vsi drugi imajo še pravico igrati tudi za mladinsko ekipo. V tem smislu torej ne izgubljamo svojega DNK-ja in bomo vedno dajali priložnost mlajšim igralcem, bomo pa zagotovo potrebovali še kakšnega novinca,« je glede igralskega kadra dejal 39-letni Škofjeločan.

V pripravljalnem obdobju so nogometaši Brava odigrali tri tekme, v Brežicah so z 2:1 premagali beograjski Partizan in s 3:1 slovaški Spartak Trnavo, v Kranjski Gori pa so se brez golov razšli z madžarsko ekipo MTK Budimpešta. »Prava vrednost naše ekipe se bo videla šele med sezono, je pa dejstvo, da bo začetek sezone zelo naporen, saj nas po uvodnih tekmah v Evropi čaka uvodna tekma državnega prvenstva v Celju,« je opozoril Arnol, ki pa trenutno vso pozornost usmerja v valižanskega podprvaka.

»Že zato, ker bo to naš prvi evropski nastop, v tej zgodbi ne želimo prevzeti vloge favorita, je pa dejstvo, da imajo Valižani fizično izredno sposobno ekipo, ki je dobra v skoku in želi hitro spustiti žogo za obrambno linijo. Morali bomo biti pozorni na to, da bomo ves čas v pravem razporedu, s taktičnega vidika želimo nadaljevati tisto, kar smo delali že lani,« je še dejal trener Brava.

Connah's Quay, zanj bo to deveta evropska sezona, se s kakšnimi uspehi ne more pohvaliti. V drugi krog kvalifikacij se je klub, ki je bil ustanovljen leta 1946 – do zdaj dvakrat prvak Walesa, dvakrat je bil tudi pokalni zmagovalec –, prebil le v sezoni 2018/19, ko ga je v evropski ligi zaustavil beograjski Partizan. Njegov trener je Neil Gibson, v svoji ekipi pa nimajo nobenega reprezentanta.

Zmagovalec medsebojnega obračuna bo v drugem krogu igral proti ekipi Zrinjski iz Mostarja. V primeru, da bo to Bravo, bo prva tekma prav tako v Zgornji Šiški, nato pa bi bile vse morebitne naslednje evropske tekme v Stožicah.

*** V nogometu ni časa za obujanje spominov, kajti zelo hitro prihajajo novi izzivi. Ali smo v lanski sezoni postavili temelje za korak naprej, bodo pokazale prihodnje sezone, se pa zavedamo, da imajo podobni klubi, kot je naš, v svoji prvi evropski sezoni določene težave v domačem prvenstvu. Aleš Arnol, trener Brava