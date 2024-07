Zapuščinski postopki trajajo, hiše brez dedičev propadajo

Prazne in propadajoče stavbe, predvsem na podeželju, ki so ujete v dolgotrajne zapuščinske postopke, so dodaten razlog za preseljevanje in posledično zaostrovanje stanovanjske problematike v mestih. S spremembo zakona o dedovanju naj bi postopke pospešili, nepremičnine brez dedičev pa bi postale last občin.