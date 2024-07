Občina Medvode: Poklon občanom za prispevek k skupnosti

V Medvodah so ob trideseti obletnici občine podelili priznanja najbolj prizadevnim občanom. Spomnili so se tudi prostovoljcev, ki so nesebično priskočili na pomoč po lanskih rekordnih poplavah, zaradi katerih je bila močno poškodovana javna občinska infrastruktura in je nastalo za več kot 28 milijonov evrov škode.