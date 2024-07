Objemanje na Trgu republike

Objem je naslov plesne intervencije avtoric Anje Mejač in Lize Šimenc, ki je v zadnjih mesecih zasedla že več mestnih prostorov. Vse od Tivolija do Šiške, od Ljubljanice pri Cukrarni do trga Ajdovščina, medtem ko se te dni odvija na Trgu republike in pred Križankami. Različni javni prostori, v katere se vpenja objem, tej gesti bližine, intime, pozdrava prinašajo različne kontekste pa tudi odzive ljudi.