Mislim svoje mesto: Ljubljansko nočno življenje

Župan Janković je nepremagljiv na vseh področjih, lase mu redči le ena odporniška vrsta: podgane. Natančneje, podgane v Miklošičevem parku. Vsako leto se zgrožen zave, da se ta bitja tam množijo, nemarno množijo, zato si vsako leto nadene oklep, pograbi sulico, zajaha mulo in gre na vojno. Po bitki je on seveda vedno general, zadovoljen sam s sabo in kupom usmrčenih glodalcev. Do naslednje vojne.