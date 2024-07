Ta trditve pa terja pojasnilo drugih dejstev in okoliščin. Festival Ljubljana namreč ni »uzurpiral« Križank. Uzurpacija skladno s Slovarjem slovenskega knjižnega jezika namreč pomeni, da si nekdo nekaj nezakonito, nasilno prilasti, kar pa za Festival Ljubljana in njegovo upravljanje Križank ne velja. Festival Ljubljana že od leta 1962 Križanke upravlja na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana, torej zakonito. V okviru svoje dejavnosti, kot osrednjo prireditev, organizira Ljubljana Festival, prireja glasbeni cikel Mladi virtuozi, tradicionalni festival sodobne glasbe Slovenski glasbeni dnevi, prireditve v božično novoletnem obdobju ter mnoge druge prireditve. Samo v letu 2023 je organiziral 60 večernih prireditev, 10 koncertov v sklopu Ljubljana Festivala na Ljubljanici, 11 Mojstrskih tečajev Festivala Ljubljana, 12 koncertov v sklopu Mojstrskih tečajev, XXVI. Mednarodno likovno kolonijo, razstavo del udeležencev XXVI. Mednarodne likovne kolonije, 4 ustvarjalne delavnice za otroke in mladino v okviru Male likovne kolonije, razstavo del udeležencev Male likovne kolonije, razstavo Hommage a Vojko Štuhec: Pet let kasneje, plesno delavnico Predani korakom, zaključni koncert delavnice Predani korakom, da naštejemo le nekatere. Prav tako spodbuja medsebojno sodelovanje različnih institucij in zavodov v Ljubljani, Sloveniji in zunaj naših državnih meja, kar je bistvenega pomena za razvoj celotne družbe in njeno kulturno osveščenost. Nenazadnje, skrbi tudi za vse ostale glasbene žanre, saj redoma oddaja Poletno gledališče zunanjim organizatorjem, ki so skozi leta v Križankah organizirali celo paleto raznovrstnih kulturnih dogodkov. Tako o kakršnikoli uzurpaciji Križank, kot Festivalu Ljubljana očita avtorica, ne moremo govoriti.

Festival Ljubljana, po pooblastilu Odvetniška pisarna Senica & partnerji, d. o. o., Uroš Čop, partner