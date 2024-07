Naj dodam nekaj osebne note kemika, ki z obiskom šol omogočam, da učenci z eksperimentiranjem spoznavajo lastnosti nekaterih nevsakdanjih snovi in fizikalno kemijskih pojavov, kot dopolnitev pouka. Utekočinjeni dušik jim postane domač, v razredu utekočinimo kisik, ki pokaže svojo modro barvo in burno gorenje, iz jeklenke spustimo ogljikov dioksid, nastali suhi led, torej trdni CO2 ujamemo v vrečko in postane predmet zabave. Ne pozabimo omeniti, da gasilci tako gasijo, česar z vodo ne smejo. Prižigamo vodik, preizkusimo eksplozivnost v zmesi z zrakom, pa tudi helij nam postane bolj domač. Megla pred štartom vesoljskih raket, ki uporabljajo tekoča kisik in vodik, jim postane razumljivejša. Ob zaključku s pomočjo tekočega dušika naredijo sladoled, kjer tudi ne manjka naravnih pojavov. Tradicija teh poskusov izvira iz Inštituta Jožef Stefan, v sodelovanju s Šolo eksperimentalne kemije.

Vseeno pa v uvodu ponovimo nekaj vsebin zemljepisa, fizike, kemije, biologije, skratka naravoslovja. Vprašanje, ki ga postavimo, na primer, kako to, da plinov, ki sestavljajo ozračje našega planeta (v odstotkih: dušik 78, kisik 21, argon 0,9 in vodni hlapi od 1 do 5) ne odpihne ali se ne izgubijo v vesolju. Bilo bi zanimivo izvesti anketo s tem vprašanjem v sprehajajoči javnosti. Ali pa, zakaj na Zemlji nujno potrebujemo ogljikov dioksid. In dodatno, kakšen je njegov odstotek v zraku (okrog 0,04). In malo bolj zasoljeno vprašanje, kakšen je odstotek CO2 iz človekovih izpustov (okrog 5) v naravni količini ogljikovega dioksida. Če teh pet odstotkov preračunamo na celotno ozračje, pomeni človekov prispevek 0,002 odstotka.

Pridružujem se avtorju v mnenju: »Ker se v teh časih pojavljajo številni, ki naravoslovne pojave tolmačijo na način, ki nima s fizikalnimi zakonitostmi nobene zveze. Pojavljajo se razne teorije, ki fizikalno sploh niso vzdržne.« Ena teh teorij je, da je človeštvo krivo za podnebne spremembe. S tem, da je njegov prispevek 0,002 odstotka ogljikovega dioksida. To je politika in ne znanost. Kakor je bila politika uvedba davka na CO2 zaradi polnjenja državnih proračunov, brez merljivega vpliva na podnebne spremembe. S tem namenom so ga uvedli najprej na Švedskem. Fizikalno nevzdržne teorije dejansko sproža in vzdržuje politika. To je že leta 2010 opisal matematik mag. Mišo Alkalaj, bogato podprto z viri, v knjigi Podnebna prevara (tudi z več prispevki v Dnevniku).

mag. Tomaž Ogrin, Ljubljana