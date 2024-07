Slovensko-nemška izmenjava

Ste se v zadnjih mesecih hudovali, ker ste dolgo čakali za oddajo vloge za nov potni list? Ali ker ste morali za oddajo vloge za nov potni list potovati v kakšen oddaljen majhen urad upravne enote? He, naj vam povemo, da ste jo še dobro odnesli. V Nemčiji namreč državljani na nov potni list čakajo do dva meseca. Če pa ga želijo po hitrem postopku, to se pravi v dveh tednih, morajo plačati 170 evrov. Pa se to ne zgodi zaradi počasnih državnih uradnikov, temveč zaradi počasne tiskarne, ki ne uspe dovolj hitro tiskati dokumentov. Pri nas vsaj tiskarna deluje tip top – če doplačate, lahko potni list dobite naslednji dan.