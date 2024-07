Doslej so v Potočarih pokopali že 6751 žrtev genocida. Medtem ko je konvoj s posmrtnimi ostanki žrtev, ki jih bodo pokopali letos, prispel v Potočare, so se ljudje včeraj odpravili že na dvajseti mirovni pohod po gozdnih poteh, po katerih je civilistom pred genocidom uspelo pobegniti v Tuzlo. Pred obletnico bo v BiH danes na obisku slovenska predsednica Nataša Pirc Musar. Kot govorka se bo udeležila konference ob 29. obletnici genocida z naslovom Od Balkana do Gaze: kritično preučevanje genocida, ki jo organizira Center za napredne študije Sarajevo. Prihodnje leto se namerava na 30. obletnico genocida udeležiti osrednje spominske slovesnosti v Srebrenici.