Tresla se je uprava, rodil pa kompromis

Stavka upravnih enot, ki se je uradno končala v ponedeljek, je trajala 116 dni in ni bila prijetna za nikogar. Uporabniki smo morali po več ur čakati na soncu in vročini. Preko naših teles so hoteli stavkajoči sporočiti vladi, naj urgira in uredi nevzdržne razmere, ki so nastale zaradi let zanemarjanja. Za stavko so izbrali najslabši čas, v letu, ko se vlada pogaja z vsemi sindikati o vrednotenju dela vseh državnih uslužbencev znotraj bodočega plačnega sistema. Koncesija enemu bi lahko prinesla stavkovni val, ki bi ohromil pogajanja in tudi delovanje države, so opozarjali na vladni strani. Lani se je dvignila minimalna plača za več kot 10 odstotkov in kar naenkrat je na stotine uradnikov dobilo plačo, nižjo od zakonsko določene minimalne. Tudi stavka neprimerno bolje plačanih zdravnikov in agitiranje sodnikov nista pripomogla k potrpežljivosti uradnikov.