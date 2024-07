Pogačar ima pred zahtevnejšo sredo 33 sekund naskoka pred Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal Quick-Step), 1:15 minute pred Dancem Jonasom Vingegaardom (Visma-Lease a Bike) ter 1:36 pred četrtouvrščenim rojakom Primožem Rogličem (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Vodilni kolesar na dirki je ciljno črto prečkal kot 29. v času glavnine, Roglič pa 40.

Današnja etapa je bila povsem mirna brez pravih pobegov. Edinega so uprizorili trije Belgijci, a se je hitro končal že v prvi tretjini etape. Ekipe sprinterjev so hitro nevtralizirale dogajanje na trasi in skušale svoje najboljše kolesarje pripeljati v položaj za zmago.

Najmočnejši je bil 26-letni Philipsen, ki je bil že pred tem na 111. izdaji Toura blizu zmagi. Tokrat je imel po odličnem delu Nizozemca Mathieuja van der Poela na koncu več kot dolžino kolesa naskoka pred drugouvrščenim Eritrejcem Biniamom Girmayem (Intermarche-Wanty). Tretji je bil Nemec Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech).

Za Philipsena je to 47. zmaga v karieri in sedma na dirki po Franciji. Lani je dobil štiri etape, leta 2022 pa dve.

Od ostalih Slovencev so Matej Mohorič (Bahrain-Victorious), Jan Tratnik (Visma-Lease a Bike) in Luka Mezgec (Jayco-AlUla) opravljali vloge pomočnikov.

Ob koncu je imel največ dela Mezgec, ki je skušal pripraviti teren za Nizozemca Dylana Groenewegna, a sta pred zadnjo ravnino izgubila stik. Groenewegen je na koncu zasedel deveto mesto.

V sredo bo na vrsti zahtevna etapa od Evaux-les-Bainsa do Le Liorana. Dolga bo kar 211 km, kolesarji pa bodo morali premagati kar 4350 višinskih metrov.