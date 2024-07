Na Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli bodo v torek odprli razstavo fotografij Ohranjamo naravo sredi mesta. Razstava, ki bo na ogled do 11. avgusta, bo skozi vse letne čase prikazala življenje v parku ter obiskovalce, ki tam iščejo svoj mir, oddih od vsakdanjega stresa in stik z naravo, so sporočili iz Mestne občine Ljubljana.

Ta in prihodnji teden, natančneje 11. in 12. ter 17. in 18. julija, bodo pod vodstvom upravljavca parka, javnega podjetja Voka Snaga, ter Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potekali tudi vodeni sprehodi po parku. Na posamezen sprehod se je treba prijaviti, saj je število mest omejeno.

Tudi prenova rastlinjaka v Tivoliju, v okviru katere so prenovili notranjost ter zagotovili varnejše pogoje za obiskovalce, se počasi končuje. V rastlinjaku bo poleg vsebin Botaničnega vrta Ljubljana tudi sedež službe za upravljanje krajinskega parka.

Obletnica sicer poteka v času polemik glede koncerta glasbenika Magnifica v Tivoliju. Zaradi nesoglasij med Zavodom za varstvo narave, ki ni podal soglasja za prireditev, in mestno občino, je mestni svet spremenil odlok o krajinskem parku in možnost izvedbe prireditev v njem izrecno predvidel na petih lokacijah.

Ali bo Magnificov koncert konec avgusta izpeljan v Tivoliju ali kje drugje, še ni dokončno jasno, je pa ljubljanski župan Zoran Janković zaradi naklonjenosti izvedbi glasbenega dogodka na območju krajinskega parka deležen ostrih kritik v delu javnosti.