Po informacijah Vala 202 so iz Rogličevega tabora sporočili, da olimpijski prvak v kronometru ni zavrnil nastopa na prihajajočih igrah v Parizu.

Nadalje dodajajo, da se bo 34-letni Kisovčan po dogovoru z zvezo o tem odločil po dirki po Franciji. Takrat bo namreč znano, v kakšnem stanju bo končal Tour, piše tudi spletni portal RTV Slovenija. V informativnem programu RTV Slovenije so v ponedeljek zvečer sporočili, da so po informacijah Kolesarske zveze Slovenije (KZS) še možne spremembe reprezentančnega seznama za OI.

Za zdaj so na seznamu reprezentance za nastop v cestni dirki Tadej Pogačar, Matej Mohorič, Luka Mezgec in Jan Tratnik, ki bo nastopil tudi v vožnji na čas. Roglič se je namreč že pred časom odpovedal branjenju zlate kolajne v vožnji na čas izpred treh let v Tokiu.

Kronometra v moški in ženski konkurenci bosta v Parizu na vrsti 27. julija, moška cestna dirka pa 4. avgusta. Dan prej bo ženska cestna dirka.

Za nastope v Parizu sta bili po odločitvi selektorja Gorazda Penka izbrani Eugenia Bujak in Urša Pintar, medtem ko je pred vrati OI ostala Urška Žigart.

Državna prvakinja v cestni dirki in trikratna zaporedna slovenska prvakinja v vožnji na čas se je v ponedeljek na Instagramu z razočaranjem odzvala na imenovanje reprezentance za nastop v Parizu.

»Veliko je stvari, ki bi jih lahko napisala, a raje z dvignjeno glavo pišem svojo zgodbo. Ni najlažje sprejeti, a nekatere bitke so izgubljene, preden se sploh začnejo. Srečno vsem, ki so se jim sanje uresničile,« je napisala v zgodbi, ki jo je delila v ponedeljek.

V zgodbi na Instagramu se je odzval tudi njen zaročenec Pogačar: »Prizadet sem zaradi tega. Dvakratna državna prvakinja in najboljša slovenska kolesarka v svetovni seriji ni bila izbrana za nastop na OI. Nimam besed.«

Po pisanju RTV Slovenije bodo pri kolesarski zvezi v kratkem tudi o tem pripravili izjavo za javnost.

Trenutno Žigart nastopa na dirki po Italiji, na kateri je po treh od osmih etap skupno na 21. mestu. Pogačar pa je trenutno skupni vodilni na dirki po Franciji, ki se bo zaključila 21. julija v Nici.