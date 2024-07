Hči literatke je pojasnila, da je bila stara komaj devet let, ko je leta 1976, neke noči, ko je bila mama zdoma, njen očim splezal k njej v posteljo in jo spolno napadel. Poudarila je, da je pri 25 letih materi povedala vse, kar se je zgodilo, a se je ta odločila ostati s Fremlinom. Pri 38 letih se je obrnila na policijo, potem ko je Alice Munro v intervjuju za New York Times hvalila svojega moža. Fremlin je leta 2005 priznal krivdo za napad. Dodala je, da si je želela, da bi tudi njena zgodba postala del zgodb, »ki jih ljudje pripovedujejo o moji materi«.

Kanadska pisateljica Alice Munro, ki je Nobelovo nagrado za literaturo prejela leta 2013, je umrla maja v 93. letu starosti.