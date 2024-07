Razstava prikazuje transformacijo procesa v realizaciji arhitekture, obrat, v katerem nastanejo objekti manjšega merila interierja pred objektom samim. Razstava predstavlja eksperimentalni užitek avtorjev pri oblikovanju serije miz de Plaisirs, ki so nastale kot del njihovih arhitekturnih projektov v nastajanju. »Eksterier hiše JL 36 v Londonu, hiše SJ na Azorih in ekstenzija hiše W v Selkachu predstavljajo tisti prostor realizacije, v katerem miza JL 36, miza SJ in miza W brišejo meje pojmovanja interierja in eksterierja.

Prostor, arhitektura in miza postanejo sooblikovalci različnih situacij, interakcij in zaznavanj. Monochrome arhitekti na inovativen, eksperimentalen in multidisciplinaren način odpirajo kritično debato o večplastnosti družbenega delovanja, njenih kontradiktornih, manipulativnih, vzporednih in privzetih standardih,« so o razstavi zapisali pri Mestnem muzeju Ljubljana.