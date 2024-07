#ntervju Jeff Meiners, profesor in raziskovalec, predsednik organizacije daCi: Prav vsak ima pravico, da pleše

V teh dneh v Ljubljani poteka velika mednarodna konferenca Ples in otroci 2024 (Dance and the Child International – daCi), na kateri se je zbralo približno 700 strokovnjakov – plesnih učiteljev, vzgojiteljev, plesalcev in drugih umetnikov, pedagogov, koreografov, raziskovalcev ali umetniških direktorjev – ter mladih z vsega sveta, ki se tako ali drugače ukvarjajo s plesom. Konferenca, ki jo soorganizirata pedagoška fakulteta in JSKD, je sicer osrednji dogodek mednarodne organizacije daCi, ustanovljene leta 1980 z namenom, da bi povezala vse, ki jih zanima pedagoško delo z otroki in mladimi skozi ples, ter jim ponudila možnost izmenjave znanja in izkušenj.