Pojasnil je, da je bil ta največji evropski glasbeni festival kljub njegovim različnim kritikam »verjetno najboljša prekleta stvar v Veliki Britaniji poleg premier lige«, zdaj pa da postaja nekoliko woke in pridigarski. »V glasbi mi ni všeč, da mali prekleti idioti mahajo z zastavami in dajejo politične izjave,« je med drugim dejal.

Glastonbury ima bogato zgodovino politične angažiranosti, ki se je letos še povečala, ker je festival potekal pred splošnimi volitvami in ob vojni v Gazi. Med tistimi, ki so med svojimi nastopi dajali politične izjave, so bili Damon Albarn, IDLES, Kneecap in PJ Harvey, ki se ji je v pozivu k miru na odru pridružila tudi srbska umetnica Marina Abramović.