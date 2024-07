Srce Medžimurja – Čakovec tudi letos od 1. do 5. avgusta postaja središče kulture in pozitivnih čustev. Tradicionalna kulturno-turistična prireditev Porcijunkulovo, ki v tej obliki poteka že od leta 1964, ko se je sprva organiziral kot sejem tradicionalnih obrti ob cerkvenem prazniku angelske Gospe, se je nato v šestih desetletjih razvil v največji turistični dogodek na severu Hrvaške. Porcijunkulovo letos prinaša privlačen program, prepleten z vero, tradicijo in zabavo, ki bo vključeval že znane elemente, kot so sejem tradicionalnih obrti, dramske predstave, koncerti na več odrih, razstave, ulične predstave in izobraževalne delavnice ter tudi nekaj novosti.

Medžimurski sejem

Nepogrešljiv del Porcijunkulovega so stojnice, kjer se bodo s svojimi kreacijami in izdelki predstavljali domači razstavljalci. Okusne lokalne specialitete in sveža ponudba jedi čakajo goste na tradicionalni gastronomski poti, ki bo idealna priložnost za vse gurmane za okusno pogostitev z različnimi dobrotami. Duhovna sfera, ki predstavlja temelj same manifestacije, pričakuje romarje s številnimi verskimi vsebinami ter evharističnimi slavji v hrvaščini, slovenščini in madžarščini. Tako se bo na tem pisanem medžimurskem sejmu našlo kaj za vsakega obiskovalca.

Posebna zanimivost bo cona Sejem v dobi Zrinskih, ki bo ob jezeru starega mestnega jedra in kjer bo na interaktiven način prikazano življenje v dobi Zrinskih. V nasprotju z zgodovinskimi znamenitostmi pripravljamo še Urbano cono in VinoGrad za ljubitelje kakovostnih vin, zabaviščni park, otroško cono in Deklino oazo v samem Parku Zrinskih. Različne glasbene poslastice bodo navdušile obiskovalce glavnega odra, ki so tudi letos v ŠRC Mladost.

Vsak večer bo obiskovalce pričakala nova glasbena zabava v obliki brezplačnih koncertov z odličnimi glasbeniki, ki bodo zagotovo popestrili vzdušje. Prvi večer in uvodni dan prihaja ekipa A strani, v petek se bo plesalo na hite Vesne Pisarović, v soboto pa nastopa legendarni Halid Bešlić. V nedeljo na prizorišče prihaja en in edini Jole, ponedeljek pa je rezerviran za Crveno jabuko, ki bo zaključila letošnje Porcijunkulovo.

Doživite ta edinstveni dogodek, ki ima svoje korenine v bogati medžimurski zgodovini, in preživite nepozabne trenutke z družino in prijatelji med Muro in Dravo.