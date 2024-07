V poletnem času bo vse do zadnjega dne avgusta delovala krožna povezava med turističnimi znamenitostmi na območju geoparka Kras-Carso po sistemu skoči gor – skoči dol. To pomeni, da se boste lahko peljali do večine znamenitosti tako na slovenskem kot italijanskem delu Krasa. Glavni namen storitve je namreč predvsem povezati turistične znamenitosti na območju nastajajočega čezmejnega geoparka Kras-Carso ter s tem omogočiti turistom in domačinom enostavno premikanje med lokacijami brez uporabe lastnega prevoznega sredstva.

Na izbiro dve krožni vožnji

Na kateri koli postaji na tej krožni poti boste lahko izstopili, si izbrano znamenitost podrobneje ogledali, nato pa spet sedli v kombi, ko bo pripeljal mimo, in se odpeljali ali do naslednje znamenitosti ali na izhodišče. Tako bo vsako soboto in nedeljo, na voljo pa bosta dva kombija s po osmimi sedeži za potnike. Kombija bosta vozila po dveh krožnih progah. Tako imenovana zelena proga bo potekala po vzhodnem delu geoparka Kras-Carso, izhodišče je v Hrpeljah, modra proga pa bo potekala po zahodnem delu geoparka z izhodiščem v Dutovljah.

Zelena proga vas bo vodila najprej do Kozine, nato do Rodika, kjer je Mitski park z dvanajst mitsko-folklornimi točkami, ki vas bo ponesel v svet naših prednikov k mitski babi, kultnemu kačonu, šembilji – kot hudiču na gorečem vozu, našim prednamcem ajdom, enigmatičnim mestom vstopa v svet mrtvih pa do krščanskih oblikovalcev krajine. Naslednja postaja so Škocjanske jame, ki jih zagotovo ni treba obširneje predstavljati, sledi vožnja do Divače, nato do svetovno znane kobilarne Lipica, od tam pa v Sežano. Krožno pot boste nadaljevali do Dutovelj, nato na drugo stran državne meje do kraja Repen/Rupingrande, nato so postanki v krajih Briščiki - Grotta Gigante parking, Prosek/Prosecco, Opčine/Opicina, Bazovica/Basovizza, od tam pa nazaj v Kozino oziroma Hrpelje, ki je tik ob Kozini.

Če se boste odločili za modro progo, vas bo pot vodila iz Dutovelj do Pliskovice, od tam do Štanjela, naslednja postaja bo v Hruševici. Kombi bo ustavil, da boste lahko izstopili ali da boste po ogledu vstopili in se odpeljali naprej proti Komnu, Kostanjevici in Opatjemu selu. Potem ko boste s kombijem prestopili državno mejo, bodo postajališča, na katerih boste lahko izstopali ali vstopali, Doberdob/Doberdo del lago, Devin/Duino, Sesljan/Sistiana, Nabrežina/Aurisina, Šempolaj/San Pelagio in Repen/Rupingrande, vožnjo boste končali v Dutovljah.

Gurmansko raziskovanje

Vsaj omeniti velja še dva dogodka, o katerih lahko več informacij dobite na spletu ali kar po telefonu pokličete organizatorje na ORA Krasa in Brkinov. Najprej je to Poletni festival v Štanjelu, izjemno zanimiv pa je tudi KrasPass Gourmet. Kras in Brkini namreč že peto leto zapored domače in tuje obiskovalce vabijo na gurmansko raziskovanje destinacije in nepozabna doživetja. Vse do 29. septembra je več kot 30 ponudnikov povezanih v gastronomsko družino KrasPass Gourmet. Tudi to poletje po enotnih in dostopnih cenah ponujajo raziskovanje najbolj prepoznavne ponudbe vin, lokalnih dobrot, vrhunske kulinarike ter čudes naravne in kulturne dediščine. Tako KrasPass Gourmet omogoča izbiro med vinskimi degustacijami, pokušnjami lokalnih dobrot in doživetji čudes Krasa in Brkinov po enotnih cenah 18 in 24 evrov na osebo.