Za Mariborčanko Karmen Čelam je Porto postal njen drugi dom. »Ljubljana, kjer preživim polovico svojega časa, seveda ostaja moj dom, medtem ko v Portu raziskujem in odkrivam svojo drugo plat, ki že dolgo želi na površje,« pojasni Čelamova, s katero smo se pred poletnimi počitnicami pogovarjali o stvareh, ki jih portugalsko mesto ponuja. Porto je prvič obiskala leta 2005, ko je študirala na španski univerzi v Vigu. »Še danes se spomnim, kako sem bila presenečena nad nadvse gostoljubnimi ljudmi, ki so poleg vsega govorili tekoče angleško. Nato je preteklo dolgih 12 let, do leta 2017, ko sem ga ponovno obiskala. In takrat sem ga videla z odraslimi očmi, bila je ljubezen na drugi pogled. Seveda se je od takrat precej spremenil, izjemno hitro se razvija, vendar še vedno ohranja svojo identiteto, mističnost, gostoljubnost in ponos.«

Vodnik za kulinarično doživetje

Seveda pa jo v Portu zadržuje tudi ljubezen. S partnerjem Joãom obožujeta kulinarična doživetja in zelo rada preizkušata nove stvari. »Ob tem João obožuje različne vrste kulinarike, je poznavalec in doma zelo pogosto vihti kuhalnico, medtem ko sem se jaz specializirala za pomivanje posode,« v smehu pove Čelamova, ki tudi odkrito prizna, da sta prav skozi kulinariko pred štirimi leti začela ponovno odkrivati Porto. »Obiskala sva ogromno restavracij in kmalu postala glavni vir informacij med prijatelji o tem, kaj je novega in kaj je vredno obiskati. Ugotovila sva, da ljudje cenijo takšne informacije in da jim s tem pomagava.« Iz tega se je porodila ideja, da izdata vodnik A Good Petisco is a Beautiful Thing.

V vodniku sta se osredotočila na središče mesta. V njem najdete celoten spekter restavracij – od tipičnih, ugodnejših, modernejših do dražjih. Okusne in ugodne opcije lahko ponavadi najdete v njihovih tipičnih restavracijah, imenovanim tascas, kjer si lahko privoščite petiscos (prigrizke), glavne jedi in vino za 6 do 8 evrov. Prav tascam sta namenila kar celotno poglavje, saj so pomemben del njihove kulture. »Prav tako v Portu cveti nov val mladih chefov, pri katerih si lahko privoščite kreativen obrok za največ 15 do 18 evrov, vključno s predjedjo in glavno jedjo. Cenovna dostopnost ima lahko različne pomene in Porto je zagotovo mesto, ki ponuja obilo možnosti. Ne more se zgoditi, da ne bi imeli kam iti.«

Obisk pivnice v večernih urah

Tudi mlada generacija Portugalcev ohranja kulturo in strast do hrane. »Veliko se družijo ob hrani in radi jedo zunaj. Podobno kot recimo Italijani, ki za testenine ne bodo plačali več, kot oni menijo, da je treba. Prav tako so njihove povprečne plače nekoliko nižje in vse restavracije ne morejo preživeti zgolj zaradi turistov. Seveda so cene v zadnjem obdobju zrasle tudi v Portu, vendar če veste, kam iti, ali sledite najinemu vodniku, boste zagotovo našli veliko zanimivega,« pove sogovornica in na vprašanje, kam po 21. uri zvečer v Portu s praznim želodcem, odgovori: »Predlagala bi obisk tipične restavracije, imenovane cervejaria (cerveija pomeni pivo, op. a.), v kateri lahko najdete odličen izbor morskih sadežev, kot so rakovice, kozice, na meniju se najdeta tudi francesinha in meso. Madureiras, Capa Negra in Marisqueira do Porto so običajno ob koncih tedna odprte do polnoči.«

Med pogovorom mlada podjetnica prizna, da s partnerjem v dopoldanskem času rada zaideta v restavracije, imenovane brunch, ki niso nujno klasični »brunch placi«, imajo pa povsod po svetu enak meni in so enako instagramabilni. »V Portu imate na voljo tudi kreativnejši pristop k brunchem Te restavracije ponavadi vodijo neodvisni in kreativni mladi chefi, ki imajo tudi lastno pekarno in tako ponujajo tudi odlične izdelke iz kislega testa. Na svoje krožnike prenašajo ustvarjalnost z mešanico preprostosti, kakovostnih izdelkov in neverjetnih okusov. Velikokrat tako avokada, barvnega kruha in palačink s perlicami ni na meniju,« pojasni in predlaga, da preizkusimo Hakko in Early Cedofeita. »Sicer lahko zajtrkujete tudi v njihovih tipičnih pekarnah, kot je Padaria Ribeiro ali Perola do Bolhão, kjer lahko naročite topel kruh z maslom, imenovan torrada, ali njihov klasični sladki rogljič s sirom in kuhanim pršutom.«

Portugalci ves dan govorijo o hrani

Že Anthony Bourdain je rekel, da je Portugalska edina država, v kateri se ljudje pri zajtrku pogovarjajo o tem, kaj bodo jedli za kosilo, pri kosilu, kaj bodo jedli za popoldansko malico, in pri popoldanski malici, kaj bodo jedli za večerjo. »In res je zanimivo poslušati njihove pogovore ob hrani, ki večinoma zadevajo hrano, torej to, katero restavracijo so obiskali in kaj so jedli, kako je bila pripravljena polenovka, koliko je stala, kakšna je hrana, ki jo jedo v danem trenutku, kje se dobi najboljša pečenka. Dobra hrana in vino sta v bistvu glavni temi sobivanja in druženja s prijatelji ter družino,« nam zaupa sogovornica in prizna, da se takrat, ko ima slab dan in podvomi o človečnosti, odpravi v bližnjo cvetličarno ter trgovino z vinom. »Z gospemi vedno udarim debato o cvetlicah. Vprašam, kako dolgo bo vzdržalo to rezano cvetje, in mi odgovorijo, da dokler ne bo umrlo. Potem se nasmejim in se po polurni debati vrnem domov prerojena. Takšni so. Preprosti, komunikativni in prijazni.«

Turist v Portu

Porto je lahko odlična destinacija že samo za podaljšan konec tedna. Kot menita Karmen Čelam in njen partner João, si lahko v treh dneh ogledate celoten zgodovinski del Porta. »Vsekakor bi predlagala, da obiščete najin najljubši del mesta, umetniško četrt Cedofeita, saj je polna galerij, barov z naravnimi vini in zanimivih trgovinic, ter Bonfim, ki se v zadnjem času zelo razvija. Ne zamudite tudi modernega muzeja Museu de Serralves. Če si želite res okusnih rib, bi priporočala, da se odpravite v mestece Matosinhos, ki leži približno 25 minut od središča Porta, ali jih preizkusite v ribiški vasici Afurada, ki je na drugi strani reke,« naštejeta in dodata, da si stari del mesta lahko ogledate peš: »Ampak bodite pripravljeni na vzpone in spuste.«

Kaj okusiti v Portu V Portu je zagotovo treba poskusiti francesinho, najbolj dekadenten sendvič na svetu. V njem med dvema kosoma toasta najdete kuhan pršut, salamo, dve različni vrsti klobas, zrezek in sir. Na zgornjem delu kruha sta nato še dodaten sir in ocvrto jajce. Ko so vse te sestavine lepo zložene, ga v celoti prelijejo z omako. »Sicer sem na začetku verjela, da ga v celoti lahko pojedo le Portčani, a so me prijatelji iz Slovenije že večkrat prepričali o nasprotnem,« se zasmeji Karmen Čelam. Vsekakor je treba poskusiti tudi bachalau – polenovko, ki jo pripravljajo na različne načine. »Sicer imam sama raje vse druge ribe, morsko hrano in morske sadeže. Nujno poskusite še morske ježke, sapateiro, kar je polnjen rak, polvo oziroma hobotnico in percebes, po angleško goose barnacles – to so kamniti morski izrastki z mesnato notranjostjo, ki jih enostavno skuhajo v morski vodi. Če ste bolj avanturistični, pa tripas a moda do Porto, kar pomeni 'vampi po portsko'.«