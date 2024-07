Ljubljanska okrajna sodnica Jerca Oblak je neonacista Urbana Purgarja spoznala za krivega dveh kaznivih dejanj grožnje in enega kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Obsojen je bil na pogojno kazen enega leta in štirih mesecev zapora s preizkusno dobo petih let.

Zastopnik društva za promocijo tradicionalnih vrednot, za katerega je strokovna komisija ministrstva za kulturo aprila odločila, da ne izpolnjuje pogojev za organizacijo v javnem interesu na področju kulture, se je moral na ljubljanskem okrajnem sodišču zagovarjati zaradi kaznivih dejanj groženj in javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti. Purgar, ki se je v preteklosti udejstvoval med tako imenovanimi rumenimi jopiči, bil pa je tudi urednik skrajno desne in fašistične Nacionalne tiskovne agencije, je grozil zunanji ministrici Tanji Fajon, aktivistu Jaši Jenullu in predsedniku sindikata taksistov Dejanu Jefimu. Slednjemu je med drugim grozil, da mu bo posili ženo in otroka, izkopal kosti njegove babice in fizično obračunal tudi z njim, za Fajonovo je zapisal, da jo je »treba likvidirati«, Jenullu pa naj bi najprej grozil v živo na ulici, nato pa je objavil celo fotografijo njegovega doma in pripisal, ali »naj končam jaz to po hitrem postopku?«

Purgar je bil obtožen tudi kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti, ker je na omrežju X zapisal: »Hitler je heroj«. Organom odkrivanja in pregona ga je zaradi spornega zapisa naznanil Marko Bidovec, pranečak bazoviške žrtve Ferda Bidovca.

Tožilstvo zahtevalo zaporno kazen

Purgar je bil nazadnje oproščen le zaradi zaradi grožnje Jefimu. Kot je pojasnila sodnica, je bilo iz komunikacije med obema vpletenima jasno razvidno, da je bil Jefim tisti, ki je sprovociral Purgarja, tudi sicer pa je bila komunikacija med njima obojestransko primerljiva.

Tožilstvo je za Purgarja, ki je bil v preteklosti že enajstkrat pravnomočno obsojen (predvsem zaradi premoženjskih kaznivih dejanj), zahtevala zaporno kazen enega leta in pet mesecev, vendar je sodnica nazadnje presodila, da je vendarle primernejša pogojna kazen. Predvsem zaradi časovne oddaljenosti od dogodka in dejstva, da Purgar še nikoli ni bil obsojen za kazniva dejanja z elementi nasilja.

Sodba še ni pravnomočna.