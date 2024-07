»Derem se mu: 'Bežite iz avta, gori vam avto!' No, stari sedi notri in se ne premika,« se je dogodka za Dalmacijo danas spominjal Robert Lekaj, lastnik lokala Kebabsito. »Spet sem mu začel vpiti, naj zapusti avto, pa se je naposled odzval in izstopil. Poklical sem gasilce in odhitel po dva gasilna aparata.«

Videoposnetek dogodka razkriva, kako je Lekaj gasil možakarjev goreči avtomobil, medtem ko je starejši gospod počasi pobiral svoje stvari iz prtljažnika. Gasilci so na prizorišče prišli, potem ko je Lekaj izpraznil oba gasilna aparata, in prizorišče zavarovali.