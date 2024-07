Nekaj čez 850 metrov dolg most Third Avenue Bridge, ki prečka reko Harlem in služi kot povezava med obema okrožjema, je bil zgrajen leta 1898. Doslej mu ekstremni vremenski pogoji niso prišli do živega.

Third Avenue Bridge Stuck 🌉 📍#NYC The 3rd Ave Bridge stuck is stuck in the "open" position due to overheating machinery. FDNY Marine Units are en route to assist in cooling down the machinery to expedite the closure of the Third Avenue Bridge. Avoid the area and expect traffic… pic.twitter.com/zlEHGSC0eE — Citizen NYC (@CitizenAppNYC) July 8, 2024

V ponedeljek je bila temperatura v tem delu New Yorka 35 stopinj Celzija, zaradi česar so se pregreli motorji, ki poganjajo most, raztegnila pa se je tudi jeklena konstrukcija. Most je tako za več ur ostal v položaju, ki omogoča le, da pod njim plujejo ladje. Kot poroča CBS News, so gasilci in reševalci pregreto konstrukcijo in strojne dele hladili z vodo.

Video from Chopper 4 of the Third Avenue Bridge stuck open from overheating closing this thoroughfare connecting the Bronx and Manhattan https://t.co/uxF9jkj3P9pic.twitter.com/fdbk8nJPa3 — NBC New York (@NBCNewYork) July 8, 2024

Zaradi okvare so na obeh straneh mostu nastale dolgo kolone, promet pa se je na nekaterih mestih popolnoma ustavil.

V zadnjih dneh o ekstremno visokih temperaturah poročajo tudi iz drugih delov sveta. V Grčiji in na Cipru so temperature v teh dneh dosegle 40 stopinj Celzija. Za ta čas redek vročinski val pa je zajel tudi Japonsko. Temperature v prefekturah Shizuoka in Wakayama ter Tokiu pa so se letos prvič dvignile tudi do 40 stopinj Celzija.