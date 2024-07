Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je opravila s prvim delom priprav za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Darko Jorgić, Deni Kožul in Peter Hribar so pod vodstvom selektorice Andreje Ojsteršek Urh do 7. julija vadili v Vrsarju, kjer so jim delale družbo nekatere najboljše evropske reprezentance, med katerimi kaže izpostaviti Švedsko. Zaključek priprav pred Parizom bodo Slovenci opravili v Saarbrücknu.

Slovenski igralci so nazadnje tekmovali na močnem mednarodnem turnirju star contender v Ljubljani, po njem pa sta si Deni Kožul in Peter Hribar vzela nekaj dni počitka, medtem ko se je Darko Jorgić pripravljal za finale bundeslige. Aktualni dvakratni evropski prvaki iz Saarbrückna so morali v finalu s 3:1 priznati premoč Borussii Düsseldorf, Hrastničan pa je bil boljši od Tima Bolla, medtem ko ga je premagal Qiu Dang. Dan po finalu je Jorgić odpotoval v Vrsar, kjer se je priključil pripravam. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec je na svetovni lestvici nazadoval na 19. mesto. Čeprav si je želel v Pariz pripotovati kot član elitne deseterice, bo imel lepo izhodišče vsaj za ponovitev uvrstitve v četrtfinale, ki jo je dosegel na zadnjih igrah v Tokiu.

»Za mano je najbolj zahtevnih šest mesecev v karieri. Očitno za svetovno zvezo olimpijske igre niso več pomembne. Prireditelji turnirjev pa so po večini v Aziji in ogromno sem bil na poti. Je pa res, da so v Aziji dvorane polne, v Evropi se to ne zgodi niti, če pridejo najboljši igralci sveta,« je s priprav v Vrsarju dejal Darko Jorgić ter dodal: »Tako sproščen in tako željan treninga že dolgo nisem bil. V dvorani je bilo ogromno dobrih igralcev, s katerimi se lahko merim. Zdaj bosta spet dan ali dva, ko misli ne bodo le na mizi, na koncu pa nas čaka seveda še skupni trening v Nemčiji, kjer bodo znova zraven vrhunski igralci. Za nameček drugi in nov slog igranja in priprave. Res moram pohvaliti vse, ki so poskrbeli za take priprave, kot jih imamo tokrat.«

Zelo zadovoljna je bila z delom tudi selektorica Andreja Ojsteršek Urh, ki ji je žal, da ni bilo zraven Aljaža Godca, ki bo četrti v slovenski odpravi v Parizu. Mladi Korošec se bo ekipi priključil v Saarbrücknu: »Kampi, kakršen je bil v Vrsarju, so bili nekdaj povsem običajni vsaj dvakrat, morda celo trikrat letno. Zdaj je vse šlo v drugo smer in kaj takega v tako natrpanem programu turnirjev ne gre. Igralci so prav v tem letu najbolj aktivno lovili tudi točke za svetovno lestvico in možnost nastopanja v Parizu. Mi na srečo težav s tem nismo imeli, saj smo si z ekipnim nastopom priborili štiri olimpijske potnike. Ob Darku bo posamični del turnirja igral tudi Deni Kožul. Tudi mene močno veseli ta pestrost in različnost igralcev, ki jih bomo imeli za mizami v tem obdobju priprav. Za zdaj smo veliko delali tudi na vzdrževanju telesne priprave, v Nemčiji pa bodo prišle na vrsto malenkosti.«