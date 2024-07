Zaradi Orbanovih aktivnosti evropski voditelji zavijajo z očmi, piše ugledni Politico: predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in šef Evropskega sveta Charles Michel mu očitata, da meša štrene v Bruslju.

Orban se je najprej za tri ure usedel z ukrajinskim predsednikom Zelenskim, pogovor pa se je končal z nasmehi na obeh straneh in tiskovno konferenco s stiskom rok.

Samo tri dni kasneje je isto roko v Moskvi ponudil Putinu, ki že leta bije vojno z Ukrajino in ogroža varnost Evrope.

Kljub protestom iz Bruslja je izjavil, da je v Moskvo prišel kot odposlanec Evropske unije. »Brez dialoga in diplomatskih poti ne moremo doseči miru,« je dejal Orban v Kremlju. »Ugotovil sem, da so stališča zelo različna, a smo naredili prvi korak k ponovni vzpostavitvi dialoga.«

Na koncu njegovega potovalnega videa se je pojavil logotip madžarskega predsedovanja s prilagojenim Trumpovim sloganom: Naredimo Evropo spet veliko.

Patriots for Europe is growing day by day! pic.twitter.com/ymquQ4Mv5s — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) July 2, 2024

»Države članice je razjezil že ta slogan. Toda srečanje s Putinom bo za vedno vrglo senco na madžarsko predsedovanje," je za Politico povedal anonimni diplomat EU. »Zaradi takšnega srečanja se je predsedovanje končalo, še preden se je zares začelo.«

Človek na misiji se je nato včeraj zjutraj javil iz Pekinga.

»Kitajska je edina svetovna sila, ki je jasno zavezana miru. To je pomembno za Madžarsko in za celotno Evropsko unijo,« je dejal Orban pri kitajskem predsedniku Xi Jinpingu, ki so ga ZDA – zaveznica Madžarske v Natu – obtožile podpiranja ruske agresije v Ukrajini.

Toda pravi razlog za Orbánov viharni prvi teden predsedovanja EU bi lahko bil bližje domu, ocenjuje ugledni bruseljski časnik.

Veleposlaniki pri EU bodo jutri v Bruslju razpravljali o predsedovanju in Orbanovih nedavnih poteh. Pri Politicu ocenjujejo, da bi lahko od javnih obsodb prešli h konkretnim ukrepom za omejitev pooblastil Budimpešte med predsedovanjem.

Po besedah še enega diplomata EU zaskrbljenost glede Orbana narašča, napetosti pa naj bi se še povečale zaradi vztrajanja Madžarske, ki blokira financiranje ukrajinskega nakupa orožja.

Bruselj, tako Politico, najbrž ne bo takoj udaril po Madžarski, čeprav analitiki pravijo, da obstajajo mehanizmi, s katerimi bi Orbanu odvzeli položaj predsedujočega EU.

»Ko se bodo odločili, lahko madžarsko predsedovanje končajo v nekaj tednih,» je zapisal Dániel Hegedűs, višji sodelavec pri ameriškem mislišču German Marshall Fund.

Potrebovali bi štiripetinsko večino v Evropskem svetu, da bi preoblikovali razpored rotacij predsedstev in prestavili datum začetka prihajajočega poljskega predsedovanja za nekaj mesecev.