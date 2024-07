Po izvolitvi Marjana Šarca za evropskega poslanca bo premier Robert Golob ostal brez obrambnega ministra. Golob, predsednik Gibanja Svoboda, v kvoto katere spada vodenje obrambnega resorja, je po evropskih volitvah sicer dejal, da je z delom ministra in ministrstva zadovoljen in da bodo zato menjavo iskali znotraj obstoječe ekipe. Po odhodu državnega sekretarja Rudija Medveda, ki se je upokojil, v obstoječi ekipi ostaja državni sekretar Damir Črnčec, ki pa ne uživa podpore koalicijskih poslancev. Kot bolj sprejemljivo ime se je v zadnjih tednih omenjalo poslanca Svobode in predsednika odbora DZ za obrambo Martina Premka.

Težava preostalega državnega sekretarja je, da ni sprejemljiv za Levico, kjer menijo, da obstajajo boljši kandidati za novega ministra za obrambo, kot je Črnčec. Pomisleke imajo tudi v SD, po poročanju Dela ne uživa soglasne podpore niti v Svobodi. Damir Črnčec je nezaželen zaradi njegovih preteklih stališč do migracij in sodelovanja s SDS. Leta 2012 ga je druga vlada Janeza Janše postavila na čelo Slovenske obveščevalno-varnostne službe (Sova), kasneje pa sta se Janša in Črnčec politično razšla. Zatem je postal Šarčev politični sopotnik, pri njem je bil recimo državni sekretar za nacionalno varnost v kabinetu predsednika vlade.

Resor bo začasno prevzel Golob

Politični nahrbtnik medtem ni problem v primeru dr. Martina Premka, vojaškega zgodovinarja, ki je svoj čas služboval v Vojaškem muzeju Slovenske vojske v Pivki. Je tudi član predsedstva Zveze združenj NOB. Premk je za Dnevnik dejal, da o zadevi z Golobom še ni govoril in da vse ostaja še odprto. Na vprašanje, ali ga ministrska funkcija sploh zanima, pa je odvrnil, da bo o tem razmislil, ko in če bo na njegovo mizo prišlo vabilo premierja. Iz kabineta premierja so ob tem danes sporočili, da bo vodenje obrambnega resorja začasno prevzel predsednik vlade sam. O tem je tudi že obvestil državni zbor. Tako si bo, kot kaže, Golob vzel še nekaj tednov časa za pogovore s potencialnimi ministrski kandidati.

V luči tega je za pričakovati, da bo nov obrambni minister v državnem zboru zaprisegel jeseni, ko se bodo poslanci vrnili s parlamentarnih počitnic, s katerimi začenjajo prihodnji teden. Vlada je sicer v ponedeljek na dopisni seji tudi že določila besedilo predloga sklepa o nezdružljivosti funkcije ministra za obrambo Šarca s funkcijo poslanca v evropskem parlamentu. Državnemu zboru predlaga, da ugotovi prenehanje Šarčeve ministrske funkcije z dnem prevzema funkcije evropskega poslanca. Golob in Šarec se še do petka mudita na vrhu Nata v Washingtonu.