Med preiskavo so našli enega največjih laboratorijev za gojenje prepovedane droge pri nas. Skupno so zasegli okoli 44 kilogramov prepovedane konoplje. V štirih prostorih, prirejenih za gojenje konoplje so zasegli tudi druge predmete in pripomočke za gojenje in proizvodnjo konoplje.

Štirim osebam je bila odvzeta prostost. Dva osumljenca sta bila po zaslišanju izpuščena, 39-letnemu državljanu Srbije in 51-letnemu državljanu Hrvaške pa so odredili pripor.

Kot so dodali, sta osumljena tuja državljana za gojenje speljala električni dovod mimo drugega odjemalca, s tem pa sta si prilužila tudi ovadbo zaradi tatvine električne energije. Škodo še ocenjujejo.

Po izračunih novogoriških kriminalistov bi osumljeni s prodajo omenjene droge na črnem trgu zaslužili okoli 130 tisoč evrov.