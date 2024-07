V Fidesu menijo, da se javni zdravstveni sistem »pri življenju ohranja zgolj zaradi predanosti in požrtvovalnosti zdravništva in ostalega medicinskega osebja«. Dodajajo, da so se za stavko odločili zdravniki, in ne vodstvo Fidesa, da bi opozorili »na nesprejemljivo ravnanje vlade, ki je ignorirala podpisane in v uradnem listu objavljene sporazume, s katerimi je bila začrtana pot za postopno reševanje našega javnega zdravstva«.

Poudarjajo, da si zdravnice in zdravniki stavke ne želijo, a jo kljub vsem oviram nadaljujejo. Pričakujejo namreč, da se bodo v okviru pogajanj našle rešitve, ki bodo zagotovile dolgoročen obstoj in dostopnost javnega zdravstvenega sistema. »Le zdravnice in zdravniki so tisti, ki bodo na podlagi dogovorjenega na pogajanjih odločali o usodi stavke, vodstvo Fides tega mandata nima,« so sporočili.

Spomnili so, da stavka od začetka poteka tako, da zdravniki delajo. To je po navedbah Fidesa posebnost, saj drugod zdravniki med stavko ne delajo in so doma ali na ulici.

»Vlada ne išče rešitev«

Menijo, da slovenska vlada zadnje pol leta ne išče rešitev, ampak se ves čas ukvarja z iskanjem načinov, kako bi zdravništvo utišala in stavko zatrla. »V pravico zdravnikov do stavke je posegla kmalu po njenem začetku z odlokom in nato še z zakonom. Sprejeti zakon praktično popolnoma onemogoča stavko zdravnikom, saj v minimumu delovnega procesa določa praktično vse možne zdravstvene storitve in administrativne naloge,« so spomnili. Dodali so, da je izvajanje stavke po sprejemu zakona praktično nemogoče.

»Vsi poskusi vlade v zadnje pol leta kažejo, da je njen cilj zgolj prikrivanje dejanskega stanja, zavajanje in metanje peska v oči državljanom in zdravništvu. Čeprav so potrebne rešitve znane in ukrepanje nujno, ostaja vlada za te pozive neodzivna. Z interventnimi zakoni in podobnimi ukrepi le potrjuje, da dejanskih težav ne zna ali nima namena reševati,« so kritični. Takšen odnos in ravnanje pa da zdravništvo žalostita in silita v aktivnosti za zaščito interesov preko sodnih postopkov.

Spomnili so še, da sta se Fides in vlada pred dobrima dvema mesecema dogovorila, da vsebine pogajanj javno ne bosta komentirala z namenom, da se vse moči usmerijo v iskanje rešitev za dosego dogovora in zaključek stavke. »Fides ima pri tem ves čas iskrene namene, žal pa v iskrene namene vlade kljub prizadevanjem imenovanih članov vladne pogajalske skupine vedno bolj dvomimo,« so še zapisali.