Polom proti Grčiji in bleda predstava na tekmi s Hrvaško, ki sta razblinili slovenske sanje o nastopu reprezentance na olimpijskih igrah, sta v javnosti dvignila veliko prahu. Nekateri pa so zahtevali celo zamenjavo selektorja Sekulića.

Po koncu turnirja je nekdanji košarkar in komentator Peter Vilfan za Šport TV dejal, da pričakuje Sekulićev odstop. Zaradi vse pogostejših pozivov k selektorjevi zamenjavi, so se včeraj odzvali tudi na Košarkarski zvezi Slovenije. Njen predsednik Matej Erjavec je dejal, da ne bo zahteval njegovega odstopa. V pogovoru za STA pa je izpostavil: »Ta selektor, proti kateremu letijo strupene puščice, nam je v zadnjih letih prinesel uvrstitev na vsa velika tekmovanja, kamor nato pridejo tudi Luka Dončić, Vlatko Čančar, evroligaški igralci ... Ne vidim, da je v njem težava. On ne igra košarke, igrajo jo tisti na parketu. Vem, da imamo v Sloveniji veliko uličnih selektorjev, a ulica ni nikoli vodila politike KZS in je tudi v prihodnje ne bo.«

Na njegove besede se je odzval tudi Vilfan, ki je na omrežju Facebook med drugim zapisal, da je ulica čudna stvar. »Ulice nima nihče pravice podcenjevati, se iz nje norčevati ali je dajati v nič! Ne glede na osebni status ali položaj! In ne pozabimo, da je ulica vrgla tako francoskega kralja kot ruskega carja! In če sem zaradi svojega mnenja (ki ga javno povem) uličar, sem na to iskreno ponosen! Enkrat ulica, vedno ulica! Enkrat uličar, vedno uličar,« je še dodal Vilfan v svojem zapisu.

Na njegovo objavo se je kasneje odzval tudi Goran Dragić, ki je na omrežju Instagram objavil Vilfanovo fotografijo in pod njo zapisal »Vilfan kralj«.

Erjavec je sicer včeraj za STA še povedal, da je lepo, da ima slovenska javnost visoka pričakovanja. »To pomeni, da smo jo razvajali v preteklih letih, a hkrati mora vedeti, da obstajajo objektivni in subjektivni razlogi za neuspeh. Treba je pogledati celotno sliko. Nimamo neomejenega nabora igralcev, mnoge konkurenčne reprezentance prihajajo iz precej večjih držav, pa že nekaj velikih tekmovanj niso ničesar naredile. Grčija se je prvič po 2008 uvrstila na olimpijske igre,« je še dodal Erjavec.