»Sreda bo že tretji dan s temperaturami nad 30 stopinj Celzija in tudi povprečne temperature presegajo prag za začetek vročinskega vala,« je navedla Hladnik Zakotnik. Visoke temperature bodo vplivale na zdravstveno stanje občutljivejšega dela populacije. Priporočala je, da če je le mogoče bivalne prostore zračimo ponoči, da se gibljemo v senci oz. se pretirano ne izpostavljamo soncu in pijemo dovolj tekočine. »Ko so temperature najvišje, se je dobro izogibati večjim obremenitvam na soncu,« je navedla.

Danes bodo plohe ali nevihte možne predvsem v hribovitih krajih, v sredo pa jih lahko pričakujemo povsod. V noči na četrtek bo državo oplazila oslabljena motnja, zato nevihte pričakujemo predvsem v severni polovici, je pojasnila Hladnik Zakotnik. V petek je verjetnost za padavine majhna, večja pa za vikend. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo prihodnje noči in jutra po nižinah topla s temperaturo okoli 20 stopinj Celzija. Ozračje bo soparno.