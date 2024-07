Podatek o številu vseh evidentiranih podpor so jim danes sporočili z direktorata za upravne notranje zadeve ministrstva za notranje zadeve. »Več kot 7000 podpisov dokazuje, da gre za pomembno spremembo, s katero se ljudje strinjajo, saj se zavedajo, da je varnost v zdravstvenem sistemu pomembna ne le za zaposlene, ampak za vse, ki ga obiščejo,« je po navedbah zdravniške zbornice poudarila njena predsednica Bojana Beović.

V zdravniški zbornici so napovedali, da bodo v roku 30 dni vse zbrane podpise skupaj s predlogom zakona odnesli v DZ. Ta bo nato zakon obravnaval po enakem postopku, kot če bi ga predlagala vlada ali posamezni poslanci. »Odločitev poslancev v parlamentu ne bo težka, sprememba zakona je korak v pravo smer. Zato pričakujemo, da bo sprememba sprejeta,« je dejala predsednica zbornice.

Ob so se na zbornici zahvalili za vsak podpis podpore. Še posebej jih veseli, da prednosti pobude niso prepoznali le zdravstveni delavci, ampak tudi številni državljani in državljanke.

Pobudo za spremembo kazenske zakonodaje so v imenu zdravniške zbornice vložili njena predsednica Bojana Beović, vodja delovne skupine Ne dopuščajmo nasilja Nena Kopčavar Guček ter travmatolog in predavatelj o preprečevanju nasilja Aleš Fischinger. Pobuda je nastala v sodelovanju in s podporo Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije ter Lekarniške zbornice Slovenije. Pridružili so se ji številni drugi sindikati in zdravstveni delavci, so še pojasnili v zdravniški zbornici.