Ugibanja o Bidnovem zdravju so se še povečala po prvem soočenju med kandidatoma za bodočega ameriškega predsednika. Medtem ko je Donald Trump na soočenju deloval precej suvereno, je bil Biden zmeden in dostikrat videti odsoten. Težave pa je kasneje imel tudi pri nekaterih drugih javnih nastopih.

»To je bilo čudno soočenje. Njegovi odgovori so že po nekaj minutah postali nesmiselni. Včasih niti niso bili odgovori, temveč samo zaporedje besed brez pomena in smisla,« je Trump včeraj komentiral soočanje v pogovoru za Fox News.

Tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre je po soočenju na številna vprašanja medijev o njegovih obiskih pri nevrologu odgovarjala, da je predsednik v zadnjem letu trikrat obiskal nevrologa, vsi obiski pa so bili v okviru njegovih rednih pregledov.

Pred dnevi je časopis The New York Times objavil podatke iz dnevnika obiskovalcev Bele hiše, ki razkrivajo, da je Bidnov osebni zdravnik, priznani nevrolog dr. Kevin Cannard od lanskega poletja do letošnje pomladi osemkrat obiskal Belo hišo. Na pisanje časnika se je včeraj na redni novinarski konferenci ponovno odzvala Bidnova tiskovna predstavnica, ki je ponovno zatrdila, da se predsednik nima nobene nevrološke bolezni.

S pismom javnosti se je pozno zvečer odzval tudi O'Connor. V njem je zapisal, da je Bidna vedno obiskal zaradi njegovih rednih pregledov. Poudaril je, da je rezultate letošnjega pregleda že podrobno opisal v pismu konec januarja. Izvidi novih pregledov pa so znova pomirjujoči, saj ni bilo nobenih odstopanj, ki bi nakazovale cerebelarno paralizo ali drugo nevrološko motnjo, kot so možganska kap, multipla skleroza ali Parkinsonova bolezen. V pismu je še zapisal, da v Belo hišo ni prihajal samo zaradi Bidna, ampak je tam pregledoval tudi nekatere druge uslužbence, ki so njegovi pacienti.

V zadnjih dneh prihajajo vse glasnejši pozivi za Bidnovo zamenjavo tudi iz demokratske stranke. Tako je demokratski predstavnik Adam Smith v ponedeljkovem intervjuju za CNN pozval Bidna, naj izstopi iz predsedniške tekme.

