V ponedeljek okoli petih popoldne sta se na območju ljubljanskih Most sprla moška srednjih let. Spor je prerasel v nasilje, eden izmed njiju pa je potegnil tudi nož in oškodovanca lažje poškodoval. Poškodovani je potreboval zdravniško pomoč, policisti pa so nasilnežu odvzeli prostost in ga bodo odpeljali k preiskovalnemu sodniku. Vse okoliščine spora in fizičnega obračuna sicer še preiskujejo, na podlagi vseh ugotovitev pa se bo tožilstvo nazadnje odločilo, zaradi katerega kaznivega dejanja bo preganjalo napadalca.