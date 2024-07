Preiskovalci so odkrili center za pranje denarja, ki je deloval v Rimu, stike pa je imel po vsej Italiji. Skupno proti več kot 50 ljudem so uvedli preiskavo. Očitajo jim pranje denarja iz kriminalnih dejavnosti, oderuštvo in izsiljevanje.

V akciji, ki je poleg prestolnice potekala še v več drugih italijanskih mestih, je sodelovalo več kot 500 policistov.

'Ndrangheta iz Kalabrije in Camorra iz Neaplja skupaj s Cosa Nostro iz Sicilije že več desetletij sodita med najvplivnejše mafijske skupine v Italiji. Vse tri kriminalne organizacije so že dolgo dejavne tudi izven svojih prvotnih območij delovanja, tudi v drugih državah.

V zadnjem času naj bi 'Ndrangheta zaradi svojega vodilnega položaja v evropski trgovini s kokainom v vplivu prehitela ostali skupini. Njene letne prihodke ocenjujejo na več kot 50 milijard evrov, večina izvira iz trgovine z drogami.