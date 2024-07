Objava z omenjenima videoposnetkoma je bila medtem izbrisana, a se je posnetek zdaj znova pojavil na omrežju X.

Ivica Zubac & Dario Saric were involved in a bar fight 😳 (Via @TMZ_Sports)pic.twitter.com/pdfaUrHxEl — NBACentral (@TheDunkCentral) July 8, 2024

Kot poroča hrvaški portal Index.hr, je bilo na objavah na družabnih omrežjih zapisano tudi, da na bi v spopadu sodelovali tudi nekateri drugi hrvaški košarkarji, ki bi se naj po tekmi z Grčijo sprli z več domačini. Navajajo tudi, da so jim iz hrvaške košarkarske sporočili, da so bili hrvaški reprezentanti napadeni in da so se branili. Tajnik zveze Josip Vranković pa je za portal povedal, da je presenečen, saj da o pretepu še nič ne ve in ga zato tudi ne more komentirati.

Medtem so grški mediji objavili nove podrobnosti, povezane s pretepom hrvaških košarkarjev v Atenah. Pišejo, da sta se Šarić in Zubac najprej sprla z gosti, nato pa še z redarji kluba. Navajajo še, da je bil z njimi tudi Tin Jedvaj, hrvaški nogometaš Panathinaikosa.

Grški mediji še dodajajo, da sta jo hrvaška košarkarja odnesla z modricami po rokah in nogah. Pišejo, da se je prepir začel tako, da se je Zubac z nekom zapletel v oster besedni dvoboj. Šarić ga je začel braniti, a kmalu dobil udarec, zaradi katerega je padel po tleh.

Tamkajšnji mediji še pišejo, da je hrvaški kapetan po udarcih po glavi in ​​telesu in celo za kratek čas nepremično obležal.