Otrok je na lastno željo nadaljeval letovanje, vzgojitelju pa so izrekli prepoved sodelovanja na letovanjih in drugih programih, ki jih izvajajo, so zapisali na svoji spletni strani.

Zaradi incidenta so pretreseni in ga obžalujejo, so zapisali.

»V ponedeljek, 1. julija, se je v prvi izmeni zgodil incident, ko je vzgojitelj neprimerno reagiral na kršitev hišnega reda centra pri 12-letnem otroku, učencu 6. razreda osnovne šole. Pri kršitvi je šlo za otrokovo vpitje, za nekatere druge prisotne je bilo to moteče kričanje v bivalnem delu VIRC, ki so ga vzgojitelji želeli preprečiti,« je zapisal sekretar zveze, Božidar Raušl.

Vzgojitelj, ki sicer ni bil matični vzgojitelj skupine otrok, se je na otrokovo vpitje odzval z uporabo fizične sile, kar je po Raušlovih besedah skrajno neprimerno in ga v ZPM ocenjujejo za zavržno.

Vzgojitelja so nemudoma napotili domov, incident pa prijavili na pristojno Policijsko postajo v Mariboru. Starše otroka so obvestili o incidentu in se otroku in staršem opravičili. Po opravljenem pregledu pri zdravniku se je otrok na lastno željo in po dogovoru vodstva s starši odločil, da letovanje nadaljuje.

"Zelo obžalujemo incident, ki meče slabo luč na našo organizacijo in vse dosedanje delo, vodstvo in vzgojitelje, ki vsako leto opravijo odlično delo, kar nam potrjujejo tako otroci kot starši," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Zveza prijateljev Maribor (ZPM) že 36 let izvaja letovanja v počitniškem centru v VIRC v Poreču. Tam vsako leto letuje več kot 1.600 otrok in skupaj več kot 200 spremljevalcev oz. vzgojiteljev, ki spremljajo otroke in zanje 11 dni organizirajo raznolike aktivnosti.