Gibanje Hamas se je namreč minuli teden z novimi predlogi odzvalo na načrt ameriškega predsednika Joeja Bidna, ki je konec maja predstavil osnutek sporazuma o končanju spopadov v Gazi v treh fazah. Predstavniki Hamasa so sicer pred dnevi potrdili pripravljenost na pogajanja o izpustitvi talcev tudi brez razglasitve trajne prekinitve ognja z izraelske strani, kar pomeni opazno omilitev dosedanjih stališč.

Na predlog Hamasa je Netanjahujev urad odgovoril z objavo seznama stališč, o katerih se ni pripravljen pogajati. Med drugim zahteva, da bo »dogovor Izraelu omogočil nadaljevanje bojevanja, dokler ne bodo doseženi vsi cilji vojne«, ter »prekinitev tihotapljenja orožja Hamasu iz Egipta do meje z Gazo«. V Izraelu se z vse številnejšimi protesti za izpustitev zajetih talcev, ki jih v Gazi zadržuje palestinsko gibanje Hamas, krepi pritisk na premierja Benjamina Netanjahuja. Organizatorji so ocenili, da se je v soboto na ulici Kaplan v središču Tel Aviva, ki jo protestniki imenujejo Trg demokracije, zbralo približno 176.000 ljudi. Če ocena drži, je to eden najštevilnejših protestov v Izraelu od začetka vojne v Gazi.