Pa je jasno, da iz Bruslja ne bodo prišla sredstva proti izpadanju las ali sredstva za zaščito rastlin, ki jih navaja pravopis, ampak, če bo sreča, zgolj denar.

Imamo še delovna sredstva, sredstva javnega obveščanja, redna in izredna pravna sredstva itd., a finančna sredstva so se v rabi razširila po mojem občutku v želji, da bi se namesto staromodnega izraza denar uporabilo nekaj bolj imenitnega, čeprav z dvema besedama, kar se protivi ekonomičnosti izražanja. V vsakdanjem jeziku ne bomo slišali, da bi kdo vprašal znanca, ali ima kaj finančnih sredstev ali celo samo kaj sredstev za posoditi. Tako je vedno bilo, kot govori stara prigoda, ko je po dobljeni pravdi stranka vzhičeno rekla odvetniku, ki jo je zastopal, da ne ve, kako bi se mu oddolžila, odvetnik pa je odgovoril, da odkar so Feničani izumili denar, to ne bo tako težko.

Franc Mazi, Ljubljana