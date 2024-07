Krašovec je Tanji Starič in Mateju Korošcu očital kaznivo dejanje žaljive obdolžitve v oddaji Odmevi januarja 2021, Manici Janežič Ambrožič, takratni odgovorni urednici informativnega programa TVS, pa je pripisal pomoč pri omenjenem kaznivem dejanju. Z zasebno tožbo je od njih terjal odškodnino v višini 21.000 evrov. Zahteval je tudi objavo javnega opravičila in preklica medijskih navedb ter prepoved nadaljnjih posegov v ugled in dobro ime.

Novinarja naj bi v prispevkih o propadu cerkvenih holdingov Zvon 1 in Zvon 2 ter družbe Gospodarstvo Rast navajala trditve, ki bi lahko škodovale njegovi časti in dobremu imenu. Zlasti ga je zbodla navedba o skoraj dve milijardi evrov visoki luknji zaradi propada cerkvenih holdingov, »ki jo bodo morali pokriti davkoplačevalci«. Sodišče prve stopnje je zavrglo tožbo, ker je presodilo, da v njej opisano dejanje ni kaznivo, sporna prispevka pa da se nista nanašala na Krašovca, saj se nista opredeljevala do njegovega delovanja in ravnanja. Višje sodišče je menilo, da tožba ne opisuje trditev, ki bi lahko škodile časti ali dobremu imenu pritožnika, poročanje pa da ni bilo senzacionalistično in v neskladju z dejstvi.