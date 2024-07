Prebilič je nasledniku svetoval, naj sodeluje z vlado pri spremembi zakona o financiranju občin in še naprej zagotavlja dominantno vlogo Skupnosti občin Slovenije, v katero je včlanjenih 191 občin od 212. Prenos pooblastil na novega predsednika so izvedli na včerajšnji redni seji predsedstva. Prebilič, ki je bil izvoljen za evropskega poslanca, se je ob primopredaji zahvalil članicam in članom predsedstva ter sekretariatu skupnosti za tvorno sodelovanje in izpostavil, da so bili v času predsedovanja doseženi mnogi premiki, predvsem na področju pogajanj za povprečnino, znižali so se tudi stroški za občine.

Macedoni je Prebiličevo vodenje ocenil kot izredno uspešno, med svojimi prioritetami pa je izpostavil čim več sistemskih rešitev in dejal, da je »naša država bolj centralizirana, kot bi si želeli, imamo neenakomeren regionalni razvoj«. Med izzivi je navedel zagotovitev primernih finančnih sredstev, nagrajevanje in ovrednotenje dela funkcionarjev v lokalni skupnosti ter ovrednotenje različnih nalog občin v sistemu financiranja.