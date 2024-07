Občine Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, v katerih nadzor nad kampiranjem oziroma prenočevanjem izvaja Medobčinski inšpektorat občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica, so v preteklih letih v svojih odlokih, ki urejajo javni red v posamezni občini, zaostrile sankcije. Kot pravi občinski inšpektor Aleš Koželj, je namreč tako imenovano črno kampiranje preseglo vse meje zdravega razuma in je postalo zelo moteče za lokalno prebivalstvo.

Do lokacije prek aplikacije

»Prenočujejo oziroma kampirajo zunaj kampov predvsem tujci, ki se skušajo na tak način izogniti stroškom prenočevanja v kampih. Na udaru so predvsem kotički v Triglavskem narodnem parku, gozdne in kmetijske površine, površine ob rekah in jezerih,« opisuje Koželj in dodaja, da aplikacije na pametnih napravah preko uporabnikov zelo natančno določajo lokacije posameznih mest in jih tudi podrobno opisujejo. Posledično so te lokacije vedno bolj obiskane.

Globe v zgoraj omenjenih občinah so različne, in sicer od 200 evrov v občinah Jesenice in Kranjska Gora, 250 evrov v občini Gorje do 300 evrov v občini Žirovnica. »Zakonodaja na ravni države žal še vedno ni spremenjena in globe za kršitelje so še vedno mizerne ter tako le spodbujajo tako imenovano črno kampiranje,« ob tem pravi Koželj, ki še navede, da občinsko redarstvo ob pomoči občinskih inšpektorjev predvsem v poletnih mesecih konstantno opravlja nadzore, seveda v okviru kadrovskih zmožnosti. Njihov organ obravnava od 400 do 500 kršitev v vseh štirih občinah na leto. Po problematiki kampiranja pa izstopa predvsem občina Kranjska Gora.

Na Bledu nižja globa

Na Bledu je prepovedano ravnanje, ki je tudi sicer prepovedano v državi in določeno z zakonom o varstvu javnega reda in miru. »Spanje na prostem, v osebnih vozilih ali divje kampiranje tako na primer ni dovoljeno nikjer v Sloveniji, enako velja tudi za Bled. Del občine Bled leži na območju edinega naravnega parka v Sloveniji, Triglavskega narodnega parka, kjer veljajo še strožja pravila,« opisuje Nika Pirnar iz javnega zavoda Turizem Bled.

Področje nadzirata Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Bled, Bohinj in Železniki ter policija. V obdobju od 1. junija do 31. avgusta 2023 je bilo na Bledu izdanih 478 ukrepov. Višina tamkajšnje globe je določena z zakonom o varstvu javnega reda in miru, in sicer 83,46 evra.

V Bohinju je po odloku o javnem redu in miru za prenočevanje na za to neprimernih mestih predpisana globa v višini 120 evrov. »Lani so inšpektorji na področju javnega reda in miru zaznali 573 kršitev, od tega je večinoma šlo za prepovedano kampiranje na javnem kraju,« nam je pojasnila Katarina Košnik, ki na bohinjski občini skrbi za odnose z javnostmi.

Na območju Triglavskega narodnega parka je sicer s soglasjem upravljalca parka dovoljeno šotorjenje oziroma taborjenje na mestih, kjer ta dejavnost ne ogroža ciljev narodnega parka. Drugod šotorjenje, prenočevanje in kampiranje niso dovoljeni. »V planinskih kočah oziroma v kampih je dovolj ležišč za prenočevanje oziroma mest za kampiranje,« pravijo v TNP. Zakon o Triglavskem narodnem parku določa, da globa za tak prekršek za posameznika znaša od 100 do 1000 evrov.