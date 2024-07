Menjava v vrhu hrastniške Steklarne je povezana z novimi izzivi in strateškimi cilji družbe ter skupine Vaider Group, katere članica so. Poleg strateškega razvoja na ravni Vaider Group bo Peter Čas, ki se je poslovil z mesta generalnega direktorja in se preselil med nadzornike, še naprej operativno vodil investicijo v srbski steklarni v Paraćinu, ki je sredi ponovnega zagona proizvodnje in obsežnega investicijskega cikla.

Pod njegovim vodstvom se je družbi uspelo prebiti med vodilne evropske steklarne, več let zapored so dosegali nadpovprečne poslovne rezultate in konstantno rasli. Od leta 2018 so se prihodki od prodaje povečali za polovico, čisti dobiček se je podvojil. Lani je dodana vrednost na zaposlenega v družbi presegla 100.000 evrov, kar steklarno uvršča med najuspešnejša slovenska podjetja. »Za menoj je sedem intenzivnih let, v katerih nam je uspelo poslovno povsem preobraziti steklarno, močno dvigniti produktivnost in dodano vrednost ter zgraditi mednarodno prepoznavno blagovno znamko. Zdaj pa se usmerjam v strateške projekte na ravni Vaider Group,« je svojo odločitev pojasnil Čas.

Proizvodnja z uporabo zelenega vodika

Novi generalni direktor Matevž Fazarinc, ki ima doktorat s področja materialov, je v Steklarno prišel pred dvema letoma kot direktor operacij. Lani je postal izvršni direktor. »V zadnjih dveh letih sem dodobra spoznal steklarno, proizvodne procese, zaposlene, razvojne izzive in priložnosti. Imamo odlično podlago za nadaljnji razvoj in uspešno soočanje z novimi izzivi, ki izhajajo tako iz zunanjega kot notranjega okolja. Nedvomno so kadri in talenti eno izmed prednostnih področij, saj bo ohranjanje uspešnosti poslovanja vedno bolj pogojeno z zmožnostjo privabljanja in ohranjanja potrebnih strokovnjakov,« pravi Fazarinc, ki bo zato skupaj z ožjimi sodelavci temu področju posvečal veliko energije. Hrastniška steklarna se v svetu uvršča med vodilne z vidika tehnoloških inovacij in energetske učinkovitosti, čemur pritrjuje tudi lanska proizvodnja z uporabo zelenega vodika.