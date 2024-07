Podpeško jezero primerno za kopanje

Analiza vode Podpeškega jezera, ki sta jo 27. junija opravila Arso in NIJZ, je pokazala, da voda ni skladna s predpisi. Razlog za onesnaženje še vedno ni znan, po zapisu na spletni strani občine Brezovica je domnevni vzrok močno deževje dan pred meritvami. Ponovne analize vode, opravljene 5. julija, so pokazale, da sta tako Podpeško jezero kot jezero na Rakitni skladni s predpisi in sta varni za kopanje.