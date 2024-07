Poleg živalskih, rastlinskih in glivnih vrst bo na fotografijah mogoče videti tudi obiskovalce, ki jim park predstavlja prostor, kjer se lahko sprostijo. Odprli bodo tudi prenovljeni rastlinjak v Tivoliju in omogočili vodene oglede po parku. Udeležbo na njih je treba zaradi omejitve mest predhodno najaviti na elektronski naslov andrej.verlic@vokasnaga.si. Ogledi bodo potekali 11. in 12. julija ob 9. uri ter 17. in 18. julija ob 18. uri pod vodstvom sodelavcev javnega podjetja Voka Snaga, ki je upravljalec parka.