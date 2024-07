Prenova prostorov na Ciril-Metodovem trgu 21 in Mestnem trgu 27, kjer je do leta 2022 deloval Zgodovinski arhiv Ljubljana, naj bi bila končana do letošnjega avgusta, so ocenili v službi za razvojne projekte in investicije Mestne občine Ljubljana. Predvidoma še isti mesec oziroma po predaji objekta v upravljanje občini naj bi se začela tudi selitev okoli 50 mestnih uslužbenk in uslužbencev.

V prenovljene prostore bo občina preselila službo za organiziranje dela mestnega sveta, odsek za odnose z javnostmi, odsek za mednarodne odnose in protokol, službo za evropske zadeve in službo za energetsko upravljanje. Kaj bodo storili s prostori, ki se bodo po selitvi omenjenih služb in odsekov izpraznili v palači Kresija, na občini še niso povedali. Pojasnili so, da je celotna Kresija prav tako predvidena za prenovo, zato bodo ti prostori za zdaj ostali prazni. Obnova Kresije je v veljavnem proračunu ocenjena na dobrih 21,1 milijona evrov.

Prostore nekdanjega arhiva prenavlja družba Makro 5 gradnje, s katero je občina decembra 2022 sklenila gradbeno pogodbo v vrednosti nekaj več kot 4,1 milijona evrov z davkom na dodano vrednost. V pogodbi je bilo določeno tudi, da bo družba Makro 5 gradnje prenovo končala do konca letošnjega januarja. A gradbena dela so se podaljšala in tudi podražila.

Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da je občina z družbo Makro 5 gradnje sklenila dva aneksa, ki sta prvotno pogodbeno vrednost podražila za skoraj 1,2 milijona evrov z davkom. V občinski službi za razvojne projekte in investicije so pojasnili, da sta bila zamuda in povišanje vrednosti prenove posledica tega, da je občina potem, ko se je prenova že začela, odkupila še dodatne prostore v stavbi na Ciril-Metodovem trgu 21, ki so bili v lasti Zgodovinskega arhiva Ljubljana. »Te prostore je bilo treba dodatno vključiti v prenovo, kot dodatna dela. To pa je povzročilo odklon v časovnem in finančnem smislu projekta,« so pojasnili v občinski službi za razvojne projekte in investicije.

Iz zaključnega proračuna občine za leto 2023 je razvidno, da je občina za dobrih 119 kvadratnih metrov nepremičnin Zgodovinskemu arhivu Ljubljana skupaj z davkom na promet z nepremičninami plačala 520.200 evrov. Denar ni šel v proračun arhiva, temveč je izkupiček od prodaje nakazal v proračun Republike Slovenije, kaže poslovno in finančno poročilo arhiva za leto 2023.

Prenova atrija in podžupanove pisarne

Toda z letošnjim avgustom se gradbena dela v stavbah na Ciril-Metodovem trgu 21 in Mestnem trgu 27 še ne bodo v celoti končala. Občina je namreč maja letos objavila novo javno naročilo za prenovo atrija omenjenih stavb, ki vključuje tudi prenovo pisarn enega od ljubljanskih podžupanov, in sicer Roka Žnidaršiča. V službi za razvojne projekte in investicije so dodali, da to javno naročilo vključuje preureditev atrija pod gradom, sanacijo vlage na steni pod grajskim hribom in druga dela. Nič od tega pa po pojasnilu občine ni bilo del prvotnega projekta, ki je bil vezan na nekdanje prostore Zgodovinskega arhiva Ljubljana.

Bo pa preureditev pisarne podžupana, atrija in druga naročena dela opravila ravno družba Makro 5 gradnje, je razvidno iz pogodbe, ki jo je občina sklenila konec junija. Vrednost te pogodbe je nekaj manj kot 1,2 milijona evrov z davkom, dela pa naj bi bila končana do 5. septembra letos.